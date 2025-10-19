Aylardır boştaydı! Aboubakar yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor formaları giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu.

AZERBAYCAN'A TRANSFER OLDU

Uzun süredir boşta olan Kamerunlu golcü Aboubakar, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'ye transfer oldu. 33 yaşındaki yıldız, yeni takımıyla 1+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Deneyimli isim, havalimanında kendisini karşılamaya gelen Neftçi Bakü taraftarlarına üçlü çektirdi. Neftçi Bakü, sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak duyuracak.

SEZON PERFORMANSI

Son olarak Atakaş Hatayspor formasıyla mücadele eden Aboubakar, 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.