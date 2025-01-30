Aylar sonra sahalara geri dönüyor: Sergio Ramos'un yeni takımına çok şaşıracaksınız

Real Madrid, PSG ve 1 yıl süren Sevilla kariyerinin ardından 1 Temmuz 2024'ten itibaren bonservisini elinde bulunduran Sergio Ramos, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

KARİYERİNE MEKSİKA'DA DEVAM EDECEK

Adı sık sık Türk takımlarıyla da anılan 38 yaşındaki İspanyol stoper, yaklaşık 7 aylık aranın ardından Meksika Ligi'ne transfer olmaya hazırlanıyor. Monterrey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e verdiği röportajda Sergio Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi. Ramos'un yeni takımı, Meksika Ligi'nde 13. sırada yer alıyor.

SERGİO RAMOS'UN KARİYERİ

Dünyanın en iyi stoperleri arasına adını yazdıran Sergio Ramos, altyapısında yetiştiği Sevilla'da profesyonelliğe adım atıp 2005 yazında 27 milyon euro karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Madrid temsilcisinde sayısız başarıya imza atan Ramos, 2023 yazında ise Real Madrid kariyerini noktalayarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e bedelsiz olarak transfer oldu. Burada geçirdiği 1 sezonun ardından Sevilla'ya geri dönen Ramos, 1 Temmuz 2024'ten itibaren serbest futbolcu konumunda bulunuyor.