Trump, uçak kazası sonrası ulusa seslendi: Hayatta kalan yok. Çarpışma neden oldu bilmiyoruz ama fikirlerim var

Trump'tan uçak kazası sonrası dikkat çeken sözler
İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

Esir takasında kritik gün! Yüzü aşkın Filistinli serbest kalacak
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu

Atama kurasına Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak

İstanbul Valisi kararı duyurdu: Listeler belli, tek tek kapatılacak

Aylar sonra sahalara geri dönüyor: Sergio Ramos'un yeni takımına çok şaşıracaksınız

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son olarak Sevilla forması giyen ve 2024'ün Temmuz ayından bu yana bonservisi elinde İspanyol stoper Sergio Ramos, Meksika Ligi takımlarından Monterrey'e transfer oluyor. Kulüp başkanı Antonio Noriega, 38 yaşındaki tecrübeli savunmacı ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Real Madrid, PSG ve 1 yıl süren Sevilla kariyerinin ardından 1 Temmuz 2024'ten itibaren bonservisini elinde bulunduran Sergio Ramos, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

KARİYERİNE MEKSİKA'DA DEVAM EDECEK

Adı sık sık Türk takımlarıyla da anılan 38 yaşındaki İspanyol stoper, yaklaşık 7 aylık aranın ardından Meksika Ligi'ne transfer olmaya hazırlanıyor. Monterrey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e verdiği röportajda Sergio Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi. Ramos'un yeni takımı, Meksika Ligi'nde 13. sırada yer alıyor.

SERGİO RAMOS'UN KARİYERİ

Dünyanın en iyi stoperleri arasına adını yazdıran Sergio Ramos, altyapısında yetiştiği Sevilla'da profesyonelliğe adım atıp 2005 yazında 27 milyon euro karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu. Madrid temsilcisinde sayısız başarıya imza atan Ramos, 2023 yazında ise Real Madrid kariyerini noktalayarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e bedelsiz olarak transfer oldu. Burada geçirdiği 1 sezonun ardından Sevilla'ya geri dönen Ramos, 1 Temmuz 2024'ten itibaren serbest futbolcu konumunda bulunuyor.

Aylar sonra sahalara geri dönüyor: Sergio Ramos'un yeni takımına çok şaşıracaksınız
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Kimyasal madde alarmı! Bir şehrimizde sular tamamen kesildi
img

Kübra Par, Barış Pehlivan olayında tarafını açıkça belli etti
img

Galatasaray değil! Süper Lig devine imzayı atmak üzere
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a geliyor: Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

İstanbul'a getiriyor! Dünya yıldızına imzayı attırmak üzere
'Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu'

"Faruk Fatih Özer için verilen 11 bin 462 yıllık ceza bozuldu"
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.