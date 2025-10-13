Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı

Yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan Mali'li futbolcu Yves Bissouma, milli formayla sahalara döndüğü maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. 66. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha, sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti.

MALİ FORMASIYLA SAHAYA DÖNDÜ AMA...

Uzun süredir sakatlık problemi yaşayan Yves Bissouma, Mali Milli Takımı formasını yeniden giydi. 66. dakikada oyuna dahil olan Bissouma, taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Ancak yıldız futbolcunun dönüşü kısa sürdü.

YENİDEN SAKATLANDI

Oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra sakatlık geçiren Bissouma, acı içinde kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından futbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Teknik ekibin ve takım arkadaşlarının endişeli bakışları arasında oyunu terk eden Bissouma'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

TRANSFER DEDİKODULARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaz transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan tecrübeli futbolcunun son sakatlığı, transfer planlarını da doğrudan etkileyebilir. Bissouma'nın sakatlığının ciddiyeti hakkında kulübünden resmi bir açıklama bekleniyor.