Aylar sonra ortaya çıktı! Solskjaer, Süper Lig'in yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kötü performansı sonrası yolları ayrılan Ole Gunnar Solskjaer'in sezon başında gerçekleşmesi muhtemel olan bir transfere engel olduğu ortaya çıktı.

SOLSKJAER, RHALDNEY'İ VETO ETTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın bu hafta 3-0 mağlup olduğu Göztepe'de yeni transfer Rhaldney, Siyah-beyazlıların scout direktörü Eduard Graf tarafından Ole Gunnar Solskjaer'e önerilmişti. Norveçli çalıştırıcının orta sahadaki futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle bu transferi veto ettiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI GOLÜNÜ ATTI

Atletico-GO'dan Göztepe'ye bedelsiz olarak transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a karşı etkili bir performans sergilemiş ve bir de gol atmıştı. Bu sezon 6 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.