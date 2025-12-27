Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı

Hırvatistan Ligi takımlarından Rijeka'nın formasını giyen 24 yaşındaki on numara oyuncusu Toni Fruk, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Benfica'ya gerçekleşmeyen transferiyle ilgili itirafta bulundu. Hırvat oyuncu, Benfica'ya transferinin gerçekleşmeme nedeninin Fenerbahçe maçı olduğunu açıkladı.

"FENERBAHÇE'NİN KAYBETMESİ NEDENİYLE TRANSFERİM OLMADI''

Transferinin Fenerbahçe'nin kazanmasına bağlı olduğunu açıklayan Fruk, "Biraz garip bir durumdu, en azından menajerim bana öyle söyledi. ''Benfica'ya transferimin Avrupa'da hangi turnuvada yer alacaklarına bağlı olduğunu söylediler. Benim transferim için Fenerbahçe'ye ön eleme turunda yenilmeleri gerekiyordu ama Fenerbahçe'ye karşı turu geçtiler. Fenerbahçe'nin kaybetmesi nedeniyle transferim olmadı" dedi.

"OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ OLDU"

Sözlerine devam eden yıldız isim, Benfica'da forma giyen vatandaşı Franjo Ivanovic ile yaptığı konuşmayı açıklayarak, "Ona, "Gerçekten turu geçmeniz mi gerekiyordu, biraz vakit kazanabilmemiz için kaybedebilirdiniz." dedim. Ama her zamanki gibi olması gerektiği gibi oldu." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Rijeka formasıyla bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Toni Fruk, bu maçlarda rakip kaleye 11 gol attı. Fruk, 2 golün de asistini yaptı.