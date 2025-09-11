Haberler

Ayhancan Güven DTM Şampiyonluğu İçin Hedefe Kilitlendi

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) liderin yalnızca 6 puan gerisinde olan Ayhancan Güven, şampiyonluk için hazırlıklarını sürdürüyor. 2025 sezonunun önemli yarışlarına katılmak üzere hedeflerini belirleyen Güven, Formula E testinden de bahsederek dünya şampiyonu olma hayalini dile getirdi.

Ayhancan Güven, pilotlar klasmanında liderin yalnızca 6 puan gerisinde olduğu Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) son 2 ayağı öncesi şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.

DTM'de 2025 sezonunun Sachsenring Pisti'nde düzenlenen 6. ayağına şampiyona lideri Lucas Auer'in 43 puan gerisinde başlayan ancak hafta sonundaki iki yarışı da kazanarak zirve mücadelesine dahil olan Red Bull sporcusu Ayhancan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk otomobil sporları tarihindeki önemli başarılardan birinin eşiğinde olan Ayhancan, 13-14 Eylül'de Avusturya ve 4-5 Ekim'de Almanya'da yapılacak yarışlara ilişkin "Yıllarca yarışma hayalini kurduğum bir şampiyonada şu an şampiyonluk adayı olmak benim için çok değerli. Tüm hazırlıklarımız, önümüzdeki 4 yarışta en yüksek puanı toplayıp şampiyon olabilmek üzerine." dedi.

Manthey EMA takımının 27 yaşındaki pilotu, DTM şampiyonu olursa gelecek sezona dair planlarının değişebileceğini belirterek "Hedeflerim, kısa vadede DTM şampiyonluğu, uzun vadede ise dünya şampiyonu bir pilot olmak ve 4 büyük 24 saat yarışını (Le Mans, Daytona, Spa, Nürburgring) kazanmak." ifadelerini kullandı.

Otomobiline "Yoshi" diye hitap ediyor

Elde ettiği 4 birincilikle 2025 DTM'de en fazla yarış kazanan sürücü olan Ayhancan, sürekli limitte kullanması gereken otomobiliyle arasında nasıl bir bağ olduğu sorusuna "Dengeyi hissedebilmek için araçla bütünleşmek gerekiyor. Bunun için de araç ayarlarının istediğiniz gibi olması, araca güvenmeniz gibi birçok faktörün bir araya gelmesi lazım. Arabalara genelde isimler takılıyor. Bu seneki aracımın ismi renginden (yeşil) dolayı Yoshi." yanıtını verdi.

İdolü Michael Schumacher

Ayhancan, GT ve dayanıklılık serilerinde yarışan bir pilot olarak temmuz ayında davet edildiği Formula E testinin "kokpitin açık olması, rüzgarı kaskında hissetmesi ve aracı sürerken lastikleri görebilmesi" nedeniyle farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Tarihin en iyi sürücüsünün kim olduğu sorusu üzerine ise Ayhancan, "Zor bir soru ve herkesin farklı bir cevabı vardır. Ben Michael Schumacher diyeceğim. Çünkü küçük yaşlarda onu izleyip örnek alırdım." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
500
