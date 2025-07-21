Aygırdibi Şelalesi Yaz Mevsiminde Doğaseverlerin Gözdesi Oldu

Aygırdibi Şelalesi Yaz Mevsiminde Doğaseverlerin Gözdesi Oldu
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Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi Şelalesi, yaz mevsimiyle birlikte doğaseverler ve turistler için renkli görüntüler sunuyor. Bota binmek için sıraya giren çocuklar ve doğayla keyifli vakit geçiren gruplar, mesire alanının canlılığını artırdı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğaseverlerin ve turistlerin renkli görüntülerine sahne oluyor.

Kısa bir su bendinde, botla gezinti yapan vatandaş, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Bota binmek için sıraya giren çocuklar ve doğayla iç içe keyifli vakit geçiren grup, mesire alanına renkli görüntüler kattı. Yaz mevsimiyle birlikte bölgenin en çok ziyaret edilen dinlenme noktalarından biri olan Aygırdibi Şelalesi ve mesire alanı, hem doğaseverler hem de macera tutkunları için farklı aktivitelere imkan sunuyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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