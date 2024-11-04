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Aydınspor, Sezona Galibiyetle Başladı

Aydınspor, Sezona Galibiyetle Başladı
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Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Aydınspor, Efeler Ovaeymirspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Ali Türkel, iyi bir başlangıç yaptıklarını vurguladı.

Aydınspor, Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Efeler Ovaeymirspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başlarken, maç sonu değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Ali Türkel; "Sezona iyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi" dedi.

Süper Amatör Lig'in 1. haftasında Aydınspor, evinde ağırladığı Efeler Ovaeymirspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maç boyunca heyecan dolu anların yaşandığı karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Aydınspor Teknik Sorumlusu Ali Türkel; "Sezonun ilk maçlarının zorlu olduğunun bilincinde Ovaeymirspor maçına hazırlandık. Rakibimiz de yapmış olduğu transferlerle kadrolarını güçlü hale getirdi. Müsabakanın ilk yarısında oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. 5 tane net posizyonumuz var, bunların 3 tanesi direkten dönen toplardı. Maalesef net pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı golsüz tamamlandı. Rakibimiz ikinci yarıya bizden daha iyi başladı ve yaptığımız bireysel hatadan kalemizde golü gördük. Daha sonra yaptığımız taktik hamle ve değişikliklerle oyunu lehimize çevirdik. Çok zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldık. Sezona iyi bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Mücadeleyi bırakmayan sonuna kadar sahada terini döken oyuncu grubumu kutluyorum. Oynayan ve oynamayan bütün oyuncularımın yüreğine sağlık. Ayrıca 90 dakika bizi destekleyen, kalpleri bizimle birlikte atan büyük Aydınspor taraftarına teşekkür ederim. Birlikteliğimizi bozmadan, aynı kararlılık ve ciddiyetle mücadelemiz devam edecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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