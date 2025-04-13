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Aydınspor, Germenciksporu Yenerek Şampiyonluğunu İlan Etti

Aydınspor, Germenciksporu Yenerek Şampiyonluğunu İlan Etti
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Aydınspor, Germencik deplasmanında 2-0'lık galibiyetle Süper Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Coşkulu taraftarlarıyla birlikte kutlamalar yapan siyah beyazlılar, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Germencik deplasmanında 2-0'lık galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden siyah beyazlılar, coşkulu taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Lider Aydınspor, Süper Amatör Lig'in 21. haftasında Germencikspor'u 2-0 mağlup etti. Ligin bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah beyazlılar taraftarıyla birlikte Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin sevinci yaşadı. Germencik İlçe Stadı'nda oynanan ve Aydınlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Aydınspor Kulüp Başkanı Erhan Özlüer, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinden itibaren stadı bayram yerine çeviren Aydınspor taraftarları, 90 dakika boyunca hiç susmadan tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerden yükselen marşlar, futbolculara adeta enerji kaynağı oldu. Aydınspor'un golcüsü Barış Kazer'in 38. dakikada kafayla attığı gol, hem takımını öne geçirdi hem de şampiyonluk meşalesini yaktı. 70'de yeniden sahneye çıkan Barış skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarı ise karşılıklı ataklara sahne oldu. Her iki takım da mücadele gücü yüksek bir futbol sergilese de skor değişmedi. Son düdüğün ardından sahada ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar omuz omuza kutlama yaptı. Maçın ardından futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Aydınspor, Süper Amatör Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek BAL biletini cebine koydu. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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