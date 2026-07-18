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Aydınlı sporculardan Türkiye şampiyonalarında çifte başarı

Aydınlı sporculardan Türkiye şampiyonalarında çifte başarı
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Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda Ecrin Değirmenci Türkiye ikincisi, Sakarya'daki Türkiye Halter Şampiyonası'nda Esma Ecrin Kaymaz ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Sinop'ta düzenlenen Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda Ecrin Değirmenci Türkiye ikinciliğini elde ederken, Sakarya'daki Türkiye Halter Şampiyonası'nda Esma Ecrin Kaymaz ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Aydınlı sporcular, farklı branşlarda katıldıkları Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. 14-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen İbrahim Elmalı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Esma Ecrin Kaymaz, 53 kilogram kategorisinde mücadele etti. Başarılı performans sergileyen Kaymaz, şampiyonayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Bir diğer başarı ise Sinop'tan geldi. Türkiye Minikler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın adına tatamiye çıkan Ecrin Değirmenci, 40 kilogram Minik Bayanlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi olmayı başardı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye şampiyonalarında derece elde eden sporcuları tebrik ederek, başarılarında emeği geçen antrenörlere de teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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