Aydınlı Sporculardan Boks Şampiyonasında İki Madalya

Aydınlı Sporculardan Boks Şampiyonasında İki Madalya
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Aydın'ı temsil eden milli sporcular, Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. İbrahim Alp Bakır altın madalya, Tevfik Akkaş gümüş madalya kazanarak turnuvayı tamamladı.

Aydın'ı temsilen Türkiye şampiyonasına katılan milli sporcular, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Ağrı'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Aydınlı sporcular, önemli bir başarıya imza attı. 65 kilogramda ringe çıkan milli sporcu İbrahim Alp Bakır, üstün performansıyla altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bakır, kariyerinde altıncı kez Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, 50 kilogramda mücadele eden milli sporcu Tevfik Akkaş ise başarılı karşılaşmaların ardından Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Genç yaşlarına rağmen büyük bir özveri ve disiplinle çalışan sporcularımız, ilimizi gururlandırdı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımız İbrahim Alp Bakır ve Tevfik Akkaş'ı, antrenörlerini ve teknik ekiplerini gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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