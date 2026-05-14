Aydınlı sporcular Uşak'tan madalya ile döndü

Uşak'ta düzenlenen Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular başarılı sonuçlar elde etti. Baran Halat Türkiye Şampiyonu olurken, Rabia Sarı gümüş madalya kazanarak Türkiye 2.'si oldu. Kuzey Taha Pekaydın ve Duru Demir ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Uşak'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular elde ettikleri başarılar ile gururlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı okul sporları faaliyet programı kapsamında 08-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında Uşak ilinin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda, Aydınlı gençler başarılarıyla göz doldurdu.

Şampiyonanın en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Aydınlı sporcu Baran Halat, 63,5 kg kategorisinde rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Kadınlar kategorisinde de 45 kg'da mücadele eden Rabia Sarı, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye 2.'liğini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada üçüncülük kürsüsünü de boş bırakmayan Aydın kafilesinde; Kuzey Taha Pekaydın 57 kg'da, Duru Demir ise 60 kg'da Türkiye 3.'sü olmayı başararak bronz madalya kazandı. - AYDIN

