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Aydınlı Sporcular Bulgaristan'da Tarih Yazdı

Aydınlı Sporcular Bulgaristan'da Tarih Yazdı
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Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Mladost U18 Meeting yarışmasında Aydınlı sporcular Koray Uygun ve Öykü Ceylin Tekdal, elde ettikleri başarılarla dikkat çekerek hem şampiyon oldu hem de en yüksek puanı alarak ülkelerini gururlandırdı.

Bulgaristan'da düzenlenen atletizm yarışmasında başarılarıyla dikkat çeken Aydınlı sporcular, hem şampiyon oldu hem de en yüksek puanı alarak adeta tarih yazdı.

Uluslararası Mladost U18 Meeting yarışmaları Bulgaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadele ve rekabetin yer aldığı yarışmalarda Aydın'ı temsil eden sporcular ise performanslarıyla adeta tarih yazdı. Aydın Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde yetişen genç sporcular Koray Uygun ve Öykü Ceylin Tekdal, uluslararası düzeyde sergiledikleri performansla hem ülkelerini hem de Aydın'ı gururlandırdı. 110 metre engelli branşında piste çıkan genç yetenek Koray Uygun, 13.48 saniyelik derecesiyle yalnızca yarışmanın birincisi olmakla kalmadı, aynı zamanda şampiyonanın en yüksek puanını alan sporcu olarak ödüle layık görüldü. Olumsuz hava şartlarına rağmen sergiledikleri istikrarlı ve kararlı performansla dikkat çeken bir diğer isim ise yine Öykü Ceylin Tekdal oldu. 100 metre engelli branşında yarışan Tekdal, 14.23'lük derecesiyle zirveye adını yazdırdı ve kadınlar kategorisinde bayrağı en üst noktaya taşıdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmalar sonrası yaptığı açıklamada "Uluslararası arenada Aydınımızı ve ülkemizi temsil eden sporcularımızın, zorlu şartlara rağmen gösterdikleri mücadeleci ruh ve üstün başarılar gerçek bir örnek teşkil etmektedir. Sporcularımız Koray Uygun ve Öykü Ceylin Tekdal'ı, aynı zamanda emeği büyük olan antrenörümüzü gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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