Üye Girişi
Haberler

Aydınlı Özel Sporcular Türkiye Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de gerçekleştirilen Okul Sporları Otizm Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden özel sporcular Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, Türkiye birincisi oldu.

Kayseri'de gerçekleştirilen Okul Sporları Otizm Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden özel sporcular Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, Türkiye birincisi oldu.

Okul Sporları Otizm Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası 25-29 Mayıs tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirildi. Aydın'dan katılan özel sporcular ise şampiyonaya damga vurdu. Büyük bir başarıya imza atan Aydınlı özel sporcular Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, gösterdikleri başarılı performansın ardından Türkiye şampiyonu olurken, Aydın'ın gururu oldu.

Özel sporcuların azim ve kararlılık örneği sergilediklerini ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; "Şükrü Mert Çelik ve Ece Volkan, yalnızca spor alanında değil, azim ve kararlılıklarıyla da örnek oldular. Onların bu başarıları, tüm engellere rağmen neler başarılabileceğinin en güzel göstergesidir. Sporcularımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Türkiye Aydın Otizm Spor Spor Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

 AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title