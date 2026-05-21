Aydınlı boksörlerden Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya

Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler-B Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı.

11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Aydın'ı temsil eden sporcular, organizasyonu 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayarak kente gurur yaşattı. Genç Erkekler 80 kilogram kategorisinde mücadele eden İsmail Berk Aksan, rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı. Genç Kadınlar 54 kilogram kategorisinde ringe çıkan Ebrar Malkan ise başarılı performansıyla Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Genç Erkekler 54 kilogram kategorisinde mücadele eden Ali Kemal Tekin de gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Aydınlı sporcuların elde ettiği dereceler spor camiasında sevinçle karşılanırken, genç sporcuların başarısının gelecek organizasyonlar için de umut verdiği belirtildi. - AYDIN

