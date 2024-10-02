Üye Girişi
Haberler

Aydınlı Boksörler, Gençler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Aydınlı Boksörler, Gençler Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ'da düzenlenecek Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Aydınlı milli boksörler, başarı hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor. 20 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonada, İbrahim Alp Bakır ve Tevfik Akkaş, olimpiyatlara katılma hedefine odaklanmış durumda.

Karadağ'da gerçekleştirilecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Aydın'ın demir yumrukları, milli takım kampında hazırlıklarına devam ediyor.

Gençler Dünya Boks Şampiyonası, bu yıl 20 Ekim - 6 Kasım tarihlerinde Karadağ'ın Budva şehrinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Şampiyona kapsamında milli takıma seçilen Aydın'ın demir yumrukları İbrahim Alp Bakır ve Tevfik Akkaş ile Aydınlı olan Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü Yavuz Kılıç, hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Kastamonu'da bulunan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam eden milli boksörler, Dünya Şampiyonası'nda başarılar elde ederek 2028 olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor. Genç Erkekler Boks Milli Takım Kafilesi'nde yer alan Tevfik Akkaş 51 kilogramda ve İbrahim Alp Bakır ise 60 kilogramda şampiyonada mücadele ederek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmak istediklerini ifade eden Genç Erkekler Boks Milli Takım Baş Antrenörü olan Yavuz Kılıç, hedeflerinin 2028 olimpiyatları olduğunu belirterek "Hazırlıklarımızı şu an Kastamonu'da bulunan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyoruz. Amacımız kürsünün zirvesinde yer alarak, İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı dalgalandırmak. Nasip olursa hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda güzel başarılar elde ederek iki milli boksörümüz ile birlikte 2028 olimpiyatlarına yürümek. Desteklerinden ötürü Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na, Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç'e ve destek olan dua eden herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Yerel Haberler Milli Takım Politika 6 Kasım Türkiye Karadağ Dünya Spor

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 2 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze hızı ve etki alanı ne? Balistik füzeyi hangi ülkeler kullanıyor? Lise KPSS sonuçları: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı! Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları! Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! Cemal Enginyurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Cemal Enginyurt kaç yaşında, nereli? Cemal Enginyurt biyografisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });