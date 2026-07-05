Aydınlı atletlerden Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya

İzmir'de düzenlenen Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, U23 kategorisinde elde ettikleri derecelerle kente üç madalya kazandırdı.

İzmir'de gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Aydınlı atletler başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Rojda Çakmak, U23 kategorisi üç adım atlama branşında Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

110 metre engelli yarışında piste çıkan Talha Gülnihal ise U23 kategorisinde sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

100 metre engelli branşında yarışan Defne Tuna da U23 kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ederek kürsüye çıkmayı başardı.

Aydınlı sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği dereceler, kent atletizminin gelişimini bir kez daha ortaya koyarken, sporcuların başarıları büyük takdir topladı. Yetkililer, dereceye giren sporcular ile antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı