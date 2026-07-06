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Aydınlı atletler, Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndü

Aydınlı atletler, Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndü
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İzmir'de düzenlenen Yeşilay Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular, Hatun Avcı, Habib İslam Kurt, Tuana Akgün ve Koray Uygun'un elde ettiği şampiyonluk ve derecelerle öne çıktı.

İzmir'de düzenlenen Yeşilay Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcular, elde ettikleri şampiyonluk ve derecelerle adından söz ettirdi.

İzmir'de 3-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yeşilay Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Aydınlı atletler önemli başarılara imza attı. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Hatun Avcı, U23 kategorisi 400 metre engelli branşında Türkiye şampiyonu olurken, büyükler kategorisinde aynı branşta Türkiye üçüncüsü olarak çifte başarı elde etti.

Çekiç atma branşında yarışan Habib İslam Kurt ise U23 kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Orhan Altan Komple Atlet Ligi Finali'nde mücadele eden Tuana Akgün de üstün performansıyla Türkiye şampiyonluğunu elde ederek Aydın'a bir altın madalya daha kazandırdı.

Rekortmen milli sporcu Koray Uygun ise 110 metre engelli branşında Türkiye şampiyonu olurken, 13.52 saniyelik derecesiyle elde ettiği 1155 puan sayesinde şampiyonanın 'En İyi Performans' sıralamasında Türkiye üçüncüsü olarak üçüncülük kupasının da sahibi oldu.

Şampiyonada elde edilen başarılarla Aydın atletizmi bir kez daha adından söz ettirirken, başta Koray Uygun olmak üzere dereceye giren tüm sporcular, kente büyük gurur yaşattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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