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Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe başarılı sporcuyu ağırladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe başarılı sporcuyu ağırladı
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Aydınlı atlet Sude Naz Bayar, Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliğinin ardından Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Sporcu, antrenörü ve ilçe müdürüyle birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti.

Aydınlı atlet Sude Naz Bayar, Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliği elde ettiği başarılı performansıyla Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Başarılı sporcu, antrenörü ve Kuyucak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ile birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti.

Aydın'ı ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden sporcu Sude Naz Bayar Bayar, Eskişehir'de düzenlenen Gençler A-B Puanlı Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre yarışında Türkiye şampiyonu olurken, İzmir'de gerçekleştirilen U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ise 12.16'lık derecesiyle Türkiye ikinciliğini elde etti. Başarılı sonuçların ardından Sude Naz Bayar, 4 Temmuz'da Slovenya'nın Novo Mesto kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Genç sporcu ayrıca aralık ayında Brezilya'da gerçekleştirilecek İSF Dünya Liselerarası Şampiyonası yolunda da önemli bir avantaj elde etti.

Ziyarette konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, ulusal ve uluslararası başarılarıyla Aydın'ın gururu olan Sude Naz Bayar'ı tebrik ederek Balkan Şampiyonası'nda başarılar diledi. Yığmatepe, sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörleri de kutlayarak, genç sporcuların elde ettiği başarıların kent sporuna önemli katkılar sağladığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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