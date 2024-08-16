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Aydınlı Atlet Cuma Özcan, U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

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Aydın'ın başarılı atletlerinden Cuma Özcan, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek olan U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Aydınlı başarılı atletlerden Cuma Özcan, 26-31 Ağustos 2024 tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da yapılacak olan U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Her geçen gün elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam eden Aydın'ın başarılı atletlerinden olan Cuma Özcan, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek olan U20 Dünya Atletizm Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. 3000 metre engelli branşında yarışacak olan Özcan, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalara başlarken, şampiyonadaki yolculuğu, 28 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan seçme müsabakalarıyla başlayacak. Seçmelerde göstereceği performans, Özcan'ın final müsabakalarına katılma şansını belirleyecek. Seçme müsabakalarında başarılı olmasının ardından başarılı atlet, 31 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan final müsabakalarına yükselme hakkı kazanacak.

Cuma Özcan'a destek ve başarı dileklerini ileten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Cuma Özcan, ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek. Onun yeteneğine ve çalışkanlığına olan inancımız tam. Şampiyonada kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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