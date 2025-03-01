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Aydın Zeybek Satranç Spor Kulübü Yunanistan'da Uluslararası Turnuvada Türkiye'yi Temsil Ediyor

Aydın Zeybek Satranç Spor Kulübü Yunanistan'da Uluslararası Turnuvada Türkiye'yi Temsil Ediyor
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Aydın Zeybek Satranç Spor Kulübü, Selanik'te düzenlenen Vardaris Open Satranç Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ediyor. İki sporcusuyla katıldığı turnuvada, kulüp güçlü rakiplerine karşı mücadele veriyor.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 27 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen Vardaris Open Satranç Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden tek takım Aydın Zeybek Satranç Spor Kulübü oldu. Dünyanın en prestijli turnuvalarından birine iki sporcusuyla katılan kulüp, Aydın'ın gurur oldu.

Turnuvaya katılma süreci ise kulüp başkanı Serkan Tünel'in bisikletle gerçekleştirdiği Yunanistan turunda tanıştığı satranç kulübü yetkilisi George Vlasiss ile yaptığı sohbet sayesinde başladı. Bisiklet tutkunu olan Tüne, yalnız çıktığı Yunanistan turunu daha anlamlı hale getirmek için ülkedeki tüm satranç kulüplerini ziyaret etmeye karar verdi. Bu ziyaretler sırasında Vlasiss, Tünel'in takımını iki önemli turnuvaya davet etti. Bunun üzerine turnuvaya katılan ve toplamda 300'den fazla sporcunun yarıştığı turnuvada Aydın Zeybek Satranç Spor Kulübü, güçlü rakiplere karşı mücadele veriyor. Turnuva, 3 Mart Pazartesi günü oynanacak son turun ardından düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden Aydın Zeybek Satranç Spor Kulübü, başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Aydın Zeybek Satranç Spor Kulübü, geçtiğimiz yaz Midilli'de düzenlenen Kardeş Takımlar Kupası'na katılmış ve namağlup şekilde üçüncü olmayı başarmıştı. Bu yıl ise dünyanın en prestijli satranç organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Vardaris Open'da mücadele ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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