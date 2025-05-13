Aydın U-12 Erkekler Final Müsabakası Tamamlandı

Aydın U-12 Erkekler Final Müsabakası Söke ve Kuşadası takımlarının karşılaşmasıyla tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu yerel ligler kapsamında düzenlenen Aydın U-12 Erkekler Final Müsabakası, Söke Basket S.K. - Kuşadası Bahçeşehir S.K. karşılaşmasıyla tamamlandı. Final mücadelesi, basketbol severlerin büyük ilgi gösterdiği heyecan dolu anlara sahne olurken, dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu. Düzenlenen ödül töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, müsabakalara katılan tüm sporculara, antrenörlerine ve en büyük destekçileri olan ailelerine teşekkür ederek, "Bu yaş grubundaki çocuklarımızda gördüğümüz azim ve mücadele, bizlere geleceğin milli takım oyuncularının buradan da çıkacağına dair inancımızı pekiştiriyor" dedi.

Gerçekleştirilen kupa ve madalya töreninde, il ikincisi olan Kuşadası Bahçeşehir S.K. takımına kupa ve madalyaları Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım tarafından takdim edilirken, turnuvanın şampiyonu olan Söke Basket S.K. takımının ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından verildi.

Turnuvanın ardından gerçekleştirilen ödül törenine Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'nin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Gökhan Çavuşoğlu ve Efeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mithat Yıldırım katıldı. - AYDIN