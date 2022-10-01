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Aydın spor haberi... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Haberleri

Aydın spor haberi... Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Aydın spor haberi | Salon: Hatay MerkezHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir GirenteHatay Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Zambak, Bucko, Yiğit Yıldız, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Berkan Bozan, Burhan Zorluer, Batuhan Yurdagül, Fatih Eren Uğur, Ahmet Emre Çetinkaya, Çağatay Kır)TÜRŞAD: Vefa...

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Boğaçhan Zambak, Bucko, Yiğit Yıldız, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Berkan Bozan, Burhan Zorluer, Batuhan Yurdagül, Fatih Eren Uğur, Ahmet Emre Çetinkaya, Çağatay Kır)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Nevzat Güneş, Ali Alp Çayır)

Setler: 17-25, 25-27, 25-21, 20-25

Süre: 114 dakika (25, 37, 26, 26)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 1. haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor

Büyükşehir Belediyespor Sigorta Hatay Aydın Spor Haberler

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