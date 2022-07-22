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Aydın spor: Efeler 09 Mahmut'la imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Aydın spor: Efeler 09 Mahmut'la imzaladı

Aydın bölgesinden gelen habere göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 FSK, defansını DSİ Karadenizspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Mahmut ile güçlendirdi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 FSK, defansını DSİ Karadenizspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Mahmut ile güçlendirdi. Efeler 09 Spor Futbol Kulübü geçen sezon DSİ Karadenizspor'da forma giyen stoper Mahmut Emin Kabul ile sözleşme imzaladı.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Futbol Federasyonu Efeler Spor Haberler

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