Aydın Nazilli'de Go-Kart Pisti Eğitime Hazır

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları arasında bulunan ve Aydın'ın Nazilli ilçesine yapılan go-kart pistinde 12 adet karting aracı eğitime hazır hale getirilirken, eğitimlerin, 2 hafta içerisinde başlaması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları arasında bulunan ve Aydın'ın Nazilli ilçesine yapılan go-kart pistinde 12 adet karting aracı eğitime hazır hale getirilirken, eğitimlerin, 2 hafta içerisinde başlaması hedefleniyor.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Nazilli'deki go-kart pisti yatırımlarında da çalışmalar titizlikle devam ediyor. Nazilli yüzme havuzu bahçesinde yapılan pistte, sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından teslim edilen 12 adet karting araçları da eğitimlere hazır hale getiriliyor. Güvenlik kriterlerinin de tamamlanmasının ardından, pistte 2 hafta içerisinde eğitimlerin başlaması hedefleniyor. Ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında ihalesi yapılan 810 metre uzunluk ve 8 metre genişlikteki spor tesisinin, Ekim ayında yapılacak olan büyük bir açılış ile tam kapasite hizmete girmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde teslim edilen 12 kart aracının ardından 10'u profesyonel, 6'sı amatör kullanıcılar için olmak üzere toplam 16 kart aracının daha geleceği öğrenilirken, 6-12 yaş arası başlangıç eğitimleri için mini ve micro kategorilere göre 12 aracın hazır hale getirildiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan pistteki güvenlik kriterlerinin tamamlanmasının ardından, pistte Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun onayı alınarak Türkiye Şampiyonası'nın ilk yarışının yapılmasının da planlanıyor.

Başta engelli bireyler olmak üzere herkesin ulaşabileceği bir tesis haline gelecek olan pist, okul öncesi çocukların gelişiminde ve spor kültürünün onlarda kalıcı olmasına da önemli katkılar sağlayacak. Genç bireylerin sporla tanışabilmeleri ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil edebilmeleri adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projede en kısa sürede antrenman ve eğitimlerin açılması bekleniyor. - AYDIN