Aydın'ın Gelişim Ligleri'ndeki Temsilcileri Belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu değerlendirmeleri sonucunda Gelişim Ligleri'ne katılmaya hak kazanan Aydın kulüpleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2026-2027 sezonu Gelişim Ligleri için gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, Aydın'dan başvurusu onaylanan kulüpler elit organizasyonda mücadele etmeye hak kazandı. TFF'nin fiziksel yeterlilik, sportif başarı, tesis, organizasyonel yeterlilik ve fair play kriterleri doğrultusunda yaptığı incelemelerin ardından Gelişim Ligleri'ne katılım başvuruları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerekli kriterleri başarıyla yerine getiren Aydın kulüpleri, 2026-2027 sezonunda Gelişim Ligleri'nde mücadele etme hakkı kazandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Gelişim Ligleri'nde mücadele edecek kulüpleri tebrik ederek, "Şehrimizi ve amatör sporumuzu elit liglerde temsil edecek kulüplerimizi kutluyor, yönetimlerine, teknik ekiplerine ve genç futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aydın futbolunun altyapı gelişimine önemli katkı sunması beklenen Gelişim Ligleri'nde mücadele edecek kulüplerin, yeni sezonda kenti en iyi şekilde temsil etmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı