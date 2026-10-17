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Aydın Koçarlı'da voleybolda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu

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Aydın Koçarlı'da voleybolda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu
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Koçarlı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı üç maçını da kazanarak şampiyon oldu. Şampiyonluk maçında İlçe Jandarma takımını 2-0 yenen ekip, ilk sette 20-11 gerideyken seti 26-24 kazandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında üç maçını da kazanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Koçarlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada İlçe Tarım takımını 2-0, Gençlik ve Spor takımını ise 2-1 mağlup eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi, şampiyonluk maçında İlçe Jandarma takımını da 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı. Şampiyonluk karşılaşmasında ilk sette 20-11 geriye düşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, etkili oyunuyla skoru lehine çevirerek seti 26-24 kazandı. İkinci seti de almayı başaran ekip, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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