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Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pisti açıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan go-kart pisti, bugün yapılan etkinliklerle meraklılarına açıldı. Ünlü yarışçıların yaptığı şovlar büyük ilgi gördü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde go-kart pisti bugün yapılan etkinliklerle meraklılarına açıldı. Açılışta ünlü yarışçılar yaptıkları şovlar izliyenleri büyüledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Nazilli Organize Sanayi girişinde yaptırılan Türkiye'nin ulusal yarış kriterlerine uygun ve Türkiye Şampiyonasının yapılabileceği profesyonel go kart tesisi yapılan özel bir etkinlikle kapılarını açtı.

Açılışa Nazilli Kaymakamı Serdar Sırrı Arısoy, Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Filliçioğlu, Nazilli Gençlik Spor İlçe Müdürü Güven Eker, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Volkan Beyazıt ve yönetimi, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın Gençlik Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu açılışta yaptığı konuşmada, go - kart pistinin Nazilli'ye hayırlı olmasını diledi. Etkinliğe katılan drift ekibi sporseverlere unutamayacakları heyecanlı bir gösteri sundu. Ayrıca etkinlikte Karting show ve minik motosiklet öğrencileri şovlarını yaparken, folklor gösterisi, dj performans ile izleyenler coştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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