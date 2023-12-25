Aydın İl Sağlık Müdürü Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'ni ziyaret etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Ambulans Servisi Başhekimliğince Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görevli personele yönelik olarak gerçekleştirilen Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'ni (ASTE) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Şenkul ziyarette yaptığı açıklamada, "Acil sağlık hizmetinin sunumunda hastanın en kısa zamanda, en yakın sağlık tesisine ulaştırmak önemli. Bazen dakikaların, hatta saniyelerin çok önemli olduğu acil sağlık hizmetini sunarken Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitiminin yararını çok fazla görüyoruz. Tüm ambulans sürücülerimize ve sağlık personelimize vatandaşlarımıza hizmet noktasında göstermiş oldukları özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi'nde 'Araç Mekaniği ile İlgili Öneriler ve Basit Arızaların Tanımlanması, Araç Bakımı ve Temizliği, Sürüş Hazırlıkları, Araç Güvenlik Sistemleri, Ambulanslarda Hız Problemleri, Araç Kontrolü ve Takip Mesafesi Kavşaklar, Geçiş Üstünlüğü, Virajlar ve Sollama Kuralları, Trafikteki Özel Durumlar, Ambulanslarda Siren ve Işık Kullanımı - Ambulans Kazaları ve uygulamalı panik fren, T-Sokak, slolom parkuru, kontrollü fren, şerit değiştirme, paralel park, akü takviyesi, lastik değişimi, kaçamak manevra, panik fren, günlük bakım, dokuma parkuru" konularına yer veriliyor. - AYDIN