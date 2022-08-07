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Aydın haberi... Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü

Aydın haberi... Aydın'ın demir yumrukları, şampiyonadan madalyalarla döndü

Aydın spor haberi... Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumrukları Ece Nur Bulut ve Aylin Şahin, şampiyonadan madalyalarla döndü.

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Kırıkkale'de düzenlenen Yıldız Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan Aydın'ın demir yumrukları Ece Nur Bulut ve Aylin Şahin, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Kırıkkale'nin ev sahipliğini yaptığı Yıldız Türkiye Boks Şampiyonası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan şampiyonada, erkeklerde ve kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu. Geleceğin milli boksörlerinin altyapısının oluşturulduğu şampiyonaya 69 ilden 346 kadın sporcu katıldı.

Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Ece Nur Bulut ve Aylin Şahin ise şampiyonadan madalyalarla döndü. Şampiyona'da üstün bir performans sergileyen Aydın'ın demir yumrukları takdir toplarken, 80 kilogramda yarışan Ece Nur Bulut ve 80 kilogram üzerinde yarışan Aylin Şahin, Yıldız Kadınlar Türkiye İkinciliği derecesini elde etti.

Aydın'da başarılı sporcuların yetiştiğine dikkat çeken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nur Bulut Kırıkkale Türkiye Aydın Spor Haberler

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