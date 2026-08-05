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Kızılcaköy'ün Minik Cimnastikçilerinden Müdür Yığmatepe'ye Ziyaret

Kızılcaköy'ün Minik Cimnastikçilerinden Müdür Yığmatepe'ye Ziyaret
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Okul Sporları Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye üçüncüsü olan Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu sporcuları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti. Müdür Yığmatepe, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının Aydın sporu için gurur kaynağı olduğunu belirtti; öğrenciler ise yeni şampiyonalarda daha büyük başarılar hedeflediklerini ifade etti.

Okul Sporları Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye üçüncüsü olan Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu sporcuları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti.

Okul Sporları Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri Türkiye üçüncülüğüyle Aydın'a gurur yaşatan Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu sporcuları Ela İnci Oğuz, Cemre Pınar Sülün, Kainat Ülkü Kaplan ve Alisya Lina Çetinkaya, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe makamında ziyaret etti. Ziyarette genç sporcuları tebrik eden İl Müdürü, elde ettikleri başarının Aydın sporu adına önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek sporcuları ve emeği geçen antrenörleri kutladı. Başarılı sporculara bundan sonraki spor hayatlarında da başarı dileklerini ileten Yığmatepe, azim ve disiplinle çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Türkiye üçüncülüğü elde eden sporcular ise kendilerine verilen destekten dolayı teşekkür ederek, yeni şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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