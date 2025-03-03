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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe Kuyucak'ta Spor Yatırımlarını İnceledi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe Kuyucak'ta Spor Yatırımlarını İnceledi
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, yeni görevine başlamasının ardından Kuyucak ilçesini ziyaret ederek spor yatırımlarını yerinde inceledi. Gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz hafta Aydın'daki yeni görevine başlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Kuyucak ilçesini ziyaret ederek spor yatırımlarını incelendi.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Kuyucak ilçesinde de çalışmalar sürüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de bu kapsamda ilçeye giderek, hafta sonu mesaisini Kuyucak'ta geçirdi. İlçedeki spor yatırımlarını yerinde inceleyen Yığmatape, yapımı devam eden ve mevcut çalışmaları denetlerken, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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