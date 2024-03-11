Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Söke'de Futbol Alt Yapısını Güçlendiriyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Söke'nin Sazlı ve Bağarası mahallelerinde futbol alt yapısını güçlendirmek ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla önemli projelere imza atıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, bölgedeki spor potansiyelini artırarak, gençlerin spora ve sağlıklı yaşam biçimine yönlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sazlı ve Bağarası'nda bulunan futbol sahaları, Avrupa standartlarına uygun kalite sertifikasına sahip BAL Ligi Futbol sahaları olarak tasarlanıyor. Bu sahalar, sadece futbol oynamakla kalmayacak, aynı zamanda gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri modern spor tesisleri olacak. Sahalardaki yapım çalışmaları tamamlandığında bölgedeki sporcular için yeni bir alan ve yetenek geliştirme merkezi olacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, sporseverlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve futbol becerilerini geliştirmelerine imkan tanınacak. Sahaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki futbol potansiyeli artırılarak gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için kritik bir rol oynayacağı ifade edildi. - AYDIN