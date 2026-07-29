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Aydın filesinde İdil imzaladı

Aydın filesinde İdil imzaladı
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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Voleybol'dan 24 yaşındaki pasör çaprazı İdil Gür ile anlaşma sağladı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Voleybol'dan 24 yaşındaki pasör çaprazı İdil Gür ile anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı İdil Gür ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İdil Gür'e Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyaz formamız altında birlikte yazacağımız yeni başarı hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

Arkas Spor altyapısında yetişen İdil; daha sonra Gelişim Koleji, Mehmet Erdem Marmara Akademi, Lima Spor ve Bahçelievler Belediyespor'da da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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