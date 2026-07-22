Aydın Büyükşehir Belediyespor, Dilan Yaşar’ı Transfer Etti
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezon öncesi Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Dilan Yaşar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, 26 yaşındaki oyuncuya hoş geldin diyerek kupa hedefli bir sezon diledi.
KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Afyon Belediye Yüntaş'tan smaçör Dilan Yaşar (26) ile anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Dilan Yaşar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dilan Yaşar'a Aydın'a hoş geldin diyor; mavi-beyazlı formamızla yeni hikayeler yazacağımız, kupayla taçlanacak bir sezon temenni ediyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı