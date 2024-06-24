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Aydın'da Yüzme Havuzu Bakım Çalışmaları Tamamlandı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunan yüzme havuzunun bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yüzme Havuzu bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Temmuz ayı itibariyle hizmete açılacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunan yüzme havuzunun bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yüzme Havuzu bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Temmuz ayı itibariyle hizmete açılacak.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yüzme havuzunda devam eden bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte, havuz modern standartlara uygun hale getirilip, kullanıma hazır duruma getirilecek. Bu çalışmalarla birlikte havuzun spor faaliyetleri ve çeşitli sosyal etkinliklerin düzenleneceği bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Amacımız, Aydın'da sporun her dalında en iyi hizmeti sunmak ve gençlerimizin spor yapabilmesi için gerekli tüm imkanları sağlamaktır. Yüzme havuzumuzun hizmete açılmasıyla birlikte bölge halkı daha modern ve güvenli bir ortamda yüzme imkanına kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

Temmuz ayı itibariyle kapılarını açacak olan yüzme havuzunun, Aydın'daki spor faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırması bekleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Aydın Spor Spor Güncel Haberler

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