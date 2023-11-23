Aydın'da yapılan denetimlerde 3 sürücüye cezai işlem uygulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç da trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca sahte alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 3 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 3 araç da trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 1774 Sayılı Kimlik Bildirim Kanunu kapsamındaki yerlerin Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) ve Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABS) kontrolüne yönelik 58 ekip, 186 personel ile denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 822 şahsın sorgusu yapılırken, 677 aracın da kontrolü gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 3 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 3 araç da trafikten men edildi. Ayrıca denetimlerde 188 umuma açık yer, 1 AVM, 51 metruk bina, 49 okul çevresi, 44 park bahçe kontrol edilirken, kontrollerde 20 litre sahte alkol ve 48 paket kaçak sigara ele geçirildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN