Haberler

Okul sporları karate ve badminton il birinciliği müsabakaları tamamlandı

Okul sporları karate ve badminton il birinciliği müsabakaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Okullar Arası Karate ve Badminton İl Birinciliği müsabakaları başarıyla gerçekleştirildi. Müsabakalarda 8 okul karate, 10 okul badminton branşında mücadele etti.

Aydın'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate ve Badminton İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Aydın'da Okullar Arası Karate Gençler A-B Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları 8 okulun katılımıyla Germencik 80. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda sporcular, centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden takdir topladı. Aynı faaliyet programı doğrultusunda düzenlenen Okul Sporları Badminton Genç Kızlar-Erkekler İl Birinciliği Yarışmaları, Koçarlı ilçesinde gerçekleştirildi. 10 okuldan 50 öğrencinin katılım sağladı. Yarışmaların ardından düzenlenen madalya törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katılarak sporculara madalyalarını takdim etti. Yığmatepe, organize edilen müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, grup ve Türkiye müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek sporculara başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...