Aydın'da Gençlik Haftası, çelenk töreniyle başladı

Aydın'da 15-21 Mayıs Gençlik Haftası, düzenlenen resmi törenle başladı.

Türkiye genelinde kutlanan Gençlik Haftası kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Anıtkabir ziyaretiyle başlayan etkinlik zincirinin Aydın ayağı da Aydın Valiliği önündeki çelenk sunma töreniyle start aldı. Törende gençliğin ve sporun birleştirici gücüne dikkat çekildi. Tören, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'nin Gençlik ve Spor camiası adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın Valiliği önündeki tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Gençlik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde devam edeceği bildirildi.

Açılış törenine İl Müdürlüğü hizmet ve şube müdürleri, antrenörler, milli sporcular, gençlik liderleri, gönüllü gençler ve kurum personeli katıldı. - AYDIN

