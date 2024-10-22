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Aydın'da Geleceğin Sporcuları Belirlendi: 248 Çocuk Antrenmanlara Başladı

Aydın'da Geleceğin Sporcuları Belirlendi: 248 Çocuk Antrenmanlara Başladı
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Aydın'da gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ile 4,500'den fazla öğrenci taranarak potansiyeli olan 248 çocuk tespit edildi. Bu çocuklar, antrenör eşliğinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca antrenmanlarına başladı.

Aydın'da her yıl gerçekleştirilen yetenek taraması ile geleceğin sporcuları keşfedilirken, yapılan taramalarda potansiyeli ortaya çıkan 248 çocuk, antrenmanlarına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrencileri tespit ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından belirlenen geleceğin sporcuları da eğitimlerine başladı. Proje kapsamında adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Bu çerçevede Aydın genelinde 4 bin 500'ün üzerinde öğrenci taranırken, 248 öğrenci başarılı bulundu. Yetenekli bulunan geleceğin sporcuları ise yapılan işlemlerinin ardından antrenör eşliğinde antrenmanlarına başladı. 2024-2025 eğitim öğretim sezonu boyunca 248 başarılı öğrenci ile hafta sonu antrenmanları Aydın Lisesi Spor Salonu'nda yapılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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