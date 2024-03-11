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Aydın'da düzenlenen Minikler Taekwondo Turnuvası büyük ilgi gördü

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen Minikler Taekwondo Turnuvası'nda 11 ilden gelen minik sporcular mücadele etti. Turnuva, Kuyucak Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi ve İlçe Kaymakamı, Jandarma Komutanı, Gençlik ve Spor Müdürü gibi yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Turnuvanın açılış konuşmasında, Taekwondo'nun önemi vurgulandı ve müsabakalar başladı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen Minikler Taekwondo Turnuvası'nda 11 ilden gelen minik sporcular mücadele etti.

Kuyucak Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvaya İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Tğm. Kadir Karaduman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Bacaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, vatandaşlar ve 11 ilden gelen sporcular katıldı. Seremoninin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan turnuvada açılış konuşması yapan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Bacaksız, turnuvanın düzenlenmesinde büyük destek veren herkese teşekkür etti.

İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de konuşmasında turnuvaya katılan minik sporculara başarı dileyerek çok özel bir spor olan Taekwondo'nun gelişimlerinde de büyük rol oynayacağını belirtti. Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi. 2 gün süren turnuva süresince minik sporcuların büyük mücadelesine sahne olan salonda seyirciler de büyük heyecan yaşadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Jandarma Gençlik Kuyucak Aydın Spor Spor Güncel Haberler

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