Aydın'da Berin Menderes Kız Yurdu'nda öğrencilere tenis kursu başlatıldı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında kalan üniversiteli gençler konaklamanın yanı sıra açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirirken, Berin Menderes Yurdu'ndaki öğrenciler için tenis kursu başlatıldı.

Üniversiteli gençlerin en çok tercih ettiği illerden olan Aydın'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İl genelinde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra gençlere yönelik açılan çeşitli kurslarla da kendilerini geliştirmesi sağlanıyor. Bu çerçevede Berin Menderes Kız Yurdu'nda açılan tenis kursu da öğrencilerin fiziksel gelişimlerine destek oluyor. Öğrencilerin de ilgi gösterdiği kursta, gençler hem kendilerini geliştiriyor hem de spor yaparak keyifli vakit geçiriyor. Tenis kortunda bir araya gelen öğrenciler tenisle tanışarak hem spor yapma hem de yeni bir beceri kazanma imkanı buldu. Konu ile ilgili GSB Aydın Yurt Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yurdumuzdaki öğrencilerimizle tenis kursumuza başladık. Gençlerimizi sporla buluşturuyor, fiziksel gelişimlerini destekliyor ve keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı