Aydın'da Süper Amatör Lig maçında çıkan kavga cep telefonuyla kaydedildi
Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçının ardından futbolcular arasında çıkan kavga jandarma ekipleri tarafından ayrıldı.
Aydın'da Süper Amatör Lig'de oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor - Çine Madranspor maçının ardından çıkan kavgada futbolcuların birbirine tekmeyle vurması kaydedildi.
Aydın Süper Amatör Lig 9. hafta karşılaşmasında Çine Madranspor, Kardeşköy Stadı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı.
Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor 2-1 galip geldi.
Maçın bitiminin ardından iki takımın futbolcuları arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.
Bazı futbolcuların birbirine tekmeyle vurduğu kavgayı sahaya giren jandarma ekipleri ayırdı.
Futbolcuların kavgası taraftarların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.