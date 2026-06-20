Aydın'da sağlık çalışanlarının futbol heyecanı sona erdi

Aydın'da sağlık çalışanları arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 7. Sağlık Kupası Futbol Turnuvası'nda şampiyon, finalde AYDEV'i penaltılarla mağlup eden 112 FC oldu.

Aydın'da sağlık çalışanları arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen Geleneksel 7. Sağlık Kupası Futbol Turnuvası tamamlandı. "En Büyük Şampiyonluk Sağlıklı Hayattır" temasıyla gerçekleştirilen turnuvaya il genelindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller katıldı. Turnuva boyunca takımlar, dostluk ve centilmenlik çerçevesinde mücadele ederken organizasyon, sağlık çalışanlarının sosyal etkileşimini artırmanın yanı sıra kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin güçlenmesine de katkı sağladı. Turnuvanın üçüncülük karşılaşmasında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Gücü'nü 5-3 mağlup ederek üçüncü oldu. Final müsabakasında ise AYDEV ile 112 FC karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 eşitlikle sona eren mücadelede 112 FC, penaltı atışları sonucunda rakibine 6-3 üstünlük sağlayarak turnuvanın şampiyonu oldu. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takım ve sporculara kupa ile madalyaları İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından verildi. Turnuvanın organizasyonunda görev alan komite üyeleri ve hakemlere de katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi. Final karşılaşmasını il protokolü, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş takip etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı