Aydın Büyükşehir Belediyespor - Zeren Spor: 2-3
SULTANLAR Ligi 11'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Zeren Spor'a 3-2 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 25-17, 19-25, 17-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Zeren Spor ligdeki 8'inci galibiyetini elde ederken, Aydın ekibi 8'inci yenilgisini aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor