Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi Transfer Etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Selen Köse'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Aras Kargo forması giyen 20 yaşındaki pasör çaprazı Selen Köse kadroya dahil edildi.

Açıklamada, "Hoş geldin Selen Köse! Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında pasör çaprazı Selen Köse ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç ve yetenekli sporcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.