Aydın Büyükşehir Belediyespor, Seher Aksoy ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Seher Aksoy ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, başarılı orta oyuncu Seher Aksoy ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Aksoy, geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bahattin ALBAYRAK / AYDIN,

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Seher Aksoy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Seher Aksoy ile yeniden. File üstündeki etkili performansıyla takımımıza güç katan Seher Aksoy ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Şu anda milli takım kampında bulunan başarılı orta oyuncumuza yeni sezonda da başarılar diliyoruz. Birlikte daha yükseğe" denildi. Geçen sezon blokları ve savunma katkısıyla öne çıkan 1998 doğumlu orta oyuncu Seher, yeni sezonda da Aydın temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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