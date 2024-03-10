Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-0 Yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 25. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-0 yendi. Maçın süresi 75 dakika sürdü.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yasin Okumuş, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Ecenur Aksoy, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Carlini, Loda (Selin Adalı, Gizem Cerağ Düzeltir)
Ptt : Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar ( Özlem Güven, Humay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Levinska)
Setler: 25-16, 25-17, 25-17
Süre: 75 dakika (23, 25, 27)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 25. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'yi 3-0 yendi.