Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nina Stojiljkovic ile yolları ayırdı

SULTANLAR Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fransız pasör Nina Stojiljkovic ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekküler Nina Stojiljkovic. Katkıları ve emeği için Nina Stojiljkovic'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Daha önce Merve Nur Öztürk, Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy, Zeynep Sude Demirel, Angela Leyva ve Hilary Johnson ile vedalaşan mavi-beyazlılarda Stojiljkovic takımdan ayrılan 9'uncu voleybolcu oldu.