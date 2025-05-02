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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Libero İlarya Zararsız'ı Transfer Etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Libero İlarya Zararsız'ı Transfer Etti
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon planlaması çerçevesinde libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Spor
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