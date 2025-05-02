Aydın Büyükşehir Belediyespor, Libero İlarya Zararsız'ı Transfer Etti
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon planlaması çerçevesinde libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara." ifadeleri kullanıldı.